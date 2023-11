Intégralement tourné en Sarthe, « Mort sur la Piste » est à voir à la télé

Le projet est ambitieux. Tourner un polar dans le décor et l’ambiance de l’une des plus grandes compétitions automobiles du monde : les 24 Heures du Mans. L’idée originale, c’est Didier Neyrac qui l’a eue, raconte son frère Jean-Baptiste, lui-même producteur du téléfilm : « il est cadreur et travaille très souvent sur du sport, il a couvert les 24 Heures pendant près de 25 ans. L’univers des 24 Heures, c’est un endroit très spécial, très particulier, il y avait matière à pouvoir faire quelque chose. »

Au milieu des bolides

Le téléfilm a été tourné entre les mois d’avril et de mai derniers, en plein circuit des 24 Heures, afin d’injecter à l’ambiance une bonne dose de réalisme. « Tout a été entièrement tourné en Sarthe, et notamment cinq jours sur les différentes espaces du circuit, ça a été très compliqué. Il y a des voitures, des motos, des véhicules de compétition, des essais, ça fait du bruit sans arrêt, c’était une vraie grosse contrainte », explique Jean-Baptiste Neyrac.

Pour incarner ce polar tourné autour de la sphère automobile, le producteur a fait appel à la star de la série Beverly Hills Jason Priestley. Là encore, le réalisme semble être l’un des moteurs du téléfilm puisque comme son personnage, l’acteur a lui aussi été pilote professionnel. L’équipe voulait pour ce rôle un comédien anglo-saxon : « il y a beaucoup de comédiens qui se sont frottés à la course : McQueen, Newman, Dempsey, Fassbender. »

Olivier Marchal : "C'est ce que j'appelle un ami"

Et dans Mort sur la piste, Jason Priestley est confronté à l’écran à Olivier Marchal : « c’est le troisième film que l’on fait ensemble, c’est un très bon copain, et c’était une énorme joie de se retrouver, car c’est quelqu’un que j’apprécie énormément. C’est ce que j’appelle un ami. Pour Jason, la coïncidence de sa vie personnelle avec l’histoire du film est assez étonnante. C’est une grosse motivation qui l’a amené à s’intéresser à ce film », révèle le producteur.

Enfin, Jean-Baptiste Neyrac assure que le tournage était « extrêmement sympathique. Il y avait une très bonne ambiance, c’est important sur un plateau. » Même chose pour l’accueil de la Sarthe réservé à l’équipe du téléfilm : « le tournage dans le département s’est très bien déroulé, on a été très bien accueillis. C’est important que les régions aident des projets qui ne sont pas simple à mettre en œuvre. Mort sur la Piste a été monté à l’énergie », conclut son producteur.