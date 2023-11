Internet : vos mots de passe sont-ils assez sécurisés ? Voici la liste de ceux les plus utilisés par les Français en 2023

Si les choisir peut se transformer en un véritable casse-tête à cause des lettres majuscules, des chiffres ou encore des caractères spéciaux demandés, nos mots de passe manquent souvent d'originalité. En effet, une étude réalisée par l'entreprise de gestion de mots de passe Nordpass, portée sur 35 pays, affirme que la plupart des codes les plus couramment utilisés sont déchiffrables en moins d'une seconde. Mais ce n'est pas tout... Le rapport indique également que les trois mots de passe les plus utilisés par les Français sont : "123456", "123456789" et "azerty".

"Admin", "loulou", "doudou", "password", "marseille", "motdepasse", "azertyuiop", "000000", "cheval", "soleil", "bonjour" figurent aussi dans le top 20 des mots de passe les plus choisis par nos compatriotes.

Qu'est-ce-qu'un bon mot de passe ?

Selon une étude d'Hive Systems relayée par Francetvinfo, une suite numérique se pirate en moins d'une seconde, une suite de lettres en 32 minutes tandis qu'un mélange chiffres/lettres tiendra dix mois. Pour un mot de passe parfait, il suffit d'ajouter des symboles à cette combinaison de chiffres et de lettres. Vous êtes en panne d'inspiration ? Le site de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) a lancé un générateur gratuit de phrases mémo-techniques pour générer un mot de passe solide avec des majuscules, des nombres et de la ponctuation. C'est à vous de jouer !