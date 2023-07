Interview : Trinix attendu sur la scène du Tour Vibration 2023

Josh et Lois, alias Trinix, comptabilisent des millions, voire des milliards de vues sur internet, et sont suivis aujourd’hui par plus de 4 millions de personnes sur TikTok. Leur spécialité ? Ils remixent des vidéos en ligne avec leur son unique ; des mashup qui sont devenus très vite viraux.

Le duo de Lyonnais cartonne actuellement avec son single « Emorio », aux doux airs de samba. « On faisait le tri dans le studio, et en faisant ce ménage, on est retombé sur des vinyles (ndlr : achetés au Brésil), de Fafa de Belém. On s’est dit qu’on pouvait faire quelque chose avec », nous raconte Lois.

Pari réussi, puisque le titre a intégré le Top 10 sur Shazam. Depuis, les deux artistes voguent de scène en scène, et font la tournée des festivals cet été. « On a une formule où on est en live, on apporte notre scénographie, nous précise Josh. On est content, c’est la première fois qu’on fait ça. Pour nous, c’est l’un des premiers étés qui est aussi chargé ».