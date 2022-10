Deux Français volent une gondole à Venise

"Laisse les gondoles à Venise" chantaient Sheila et Ringo dans les années 70. C’est exactement ce qu’auraient dû faire deux Français lors de leur balade nocturne à Venise.

Ils en ont décidé autrement en subtilisant une gondole, l’emblématique moyen de transport de la ville, à hauteur du Pont de l’Académie qui traverse le Canal de Venise.

Voilà les deux compères partis pour une virée de deux heures avant que celle-ci ne s’achève par leur arrestation.

En effet, alertés par la circulation inhabituelle d’une gondole en pleine nuit, les habitants ont donné l’alerte et les deux touristes ont été appréhendés par la police.

Les Vénitiens déjà très remontés envers les touristes

Les suspects n’ont, semble-t-il, montré aucun signe de remords quant à leur malhonnête action qui, bien au contraire, les a fait rire ; une attitude suscitant la colère des habitants et surtout celle du propriétaire de la gondole.

Lors de leur virée, les deux touristes français en ont également profité pour mettre à l’eau tout le contenu de l’embarcation, ce qui risque de considérablement alourdir l’addition lors des plaidoiries.

L’avocat du plaignant demandera entre 10 000 et 15 000€ de dommages (matériels et moraux), de disparition de biens et de l’indisponibilité de la gondole (principal outil professionnel de son propriétaire).

Les Vénitiens, déjà très remontés vis-à-vis de l’affluence monstre des touristes, déplorent que ces derniers se comportent dans leur cité comme s’ils étaient à "Disneyland".