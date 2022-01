Italie : Airbnb propose une maison en Sicile pendant 1 an, pour 1 euro

1 euro pour une "maison de ville magnifiquement restaurée", c’est ce que promet l’entreprise de location en ligne. La condition ? Avoir soif d’aventures, aimer recevoir, vouloir vivre un an en Italie gratuitement et être motivé pour aider à revitaliser le village de Sambuca, selon l’annonce publiée sur ses réseaux sociaux :

Située à Sambuca, un village de 6 000 âmes, à 80km au sud de Palerme (Italie), la maison attend son "hôte". Celui-ci sera chargé d’y accueillir les touristes durant un an. En échange, il ne paiera pas de loyer et pourra encaisser les revenus de la location.

Le profil recherché est celui d’un candidat « animé d'une passion commune pour la nature, la culture italienne », qui doit « s’intéresser à la réhabilitation du village de Sambuca. (...) et « participer activement à la nouvelle vie du village. »

Agé de 18 ans et plus, il doit être capable de mener une conversation en anglais, et suivra notamment des cours d’italien durant son séjour.

Petit plus : « La personne sélectionnée pourra s'installer avec un ami, son ou sa partenaire ou un membre de sa famille (un total de deux adultes et deux enfants au maximum). » Le logement, entièrement rénové, est « tout fait adapté au télétravail », selon Airbnb.

Le bit de l’opération est d’offrir un second souffle au village de Sambuca.

Intéressés ? Vous avez jusqu’au 18 février pour vous inscrire sur le site Airbnb.