Italie : grâce à TikTok, une femme met les pickpockets de Venise en déroute

"Attenzione pickpocket !". Voilà l’avertissement que vous risquez d’entendre si vous visitez la cité des Doges. Et pour cause : Venise pullule de touristes, mais aussi de pickpockets opérant dans la plus grande discrétion.

Heureusement, depuis une trentaine d’années, Monica et son groupe traquent et débusquent les malfaisants. Son point fort : son téléphone. Car non seulement Monica hurle à plein poumons "Attenzione pickpocket !", mais elle filme les visages des indésirables qui, généralement, prennent la fuite.