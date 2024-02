Italie : John Travolta exécute la danse des canards, la polémique enfle

Quand on associe John Travolta à la danse, c’est surtout pour 2 films emblématiques : « La Fièvre du Samedi Soir » et « Grease ». Alors imaginez ce qui se passait dans sa tête mercredi soir. Lors de la 74e édition du festival de la chanson italienne, l’animateur Amadeus flanqué de l’humoriste Fiorello et de danseurs déguisés en poussins ont poussé l’acteur à exécuter "La Danse des Canards" pour un gag.

Un long moment de solitude s’en est suivi ce qui a d’ailleurs poussé John Travolta à demander que les images ne soient pas rediffusées. Peine perdue avec les réseaux sociaux qui se sont empressés de relayer la vidéo ( et nous aussi, c'est mal, mais devrait-on, se priver d'un tel moment ? [NDLR])...