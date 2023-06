Italie : un homme meurt d’une morsure d’araignée

Alors qu’il effectuait un déplacement professionnel dans la région du Latium, un commerçant grec de 58 ans a succombé à la morsure d’une araignée violoniste dans son hôtel.

Elle n’est pas bien grande l’araignée violoniste - 1 cm. Et pourtant, dans certains cas, elle s’avère redoutable. Ce pauvre commerçant grec en a eu la triste preuve quelques heures après s’être fait mordre par l’arachnide, probablement lors de la visite d’une ferme productrice de kiwis.

Pris de démangeaisons à l’endroit de la morsure, l’homme a fait un malaise dans la soirée, à son hôtel. Ce n’est que le lendemain, ne le voyant pas quitter sa chambre que ses collègues ont appelé à l’aide.

Après avoir enfoncé la porte de sa chambre et pratiqué les premiers soins, les secours ne sont pas parvenus à ranimer le commerçant, probablement mort des suites d’un choc anaphylactique (une très forte réaction allergique).

En dépit de cette aventure malheureuse, rappelons que les araignées sont - la plupart du temps - inoffensives et indispensables au contrôle des nuisibles. Cependant, la morsure de l’araignée violoniste, aussi appelée la "recluse brune", peut entraîner démangeaisons, fièvre et vomissements ; il est recommandé de laver la plaie avec de l’eau et du savon immédiatement après la morsure. Une prescription d’antibiotiques sera, par la suite, peut-être nécessaire.