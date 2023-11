Italie : un mafieux repenti propose l’île de Taïwan en échange d’une remise de peine

Évidemment il ne s’agit pas de l’état insulaire qui se trouve aux large des côtes chinoises. Pourtant, Taïwan, l’îlot artificiel appartenant à Raffaele Imperiale est valorisé à hauteur de 60 à 80 millions $ ; ce boss de la Camorra napolitaine y menait une vie fastueuse à hauteur de 400 000$ par mois.

Pas étonnant quand on est un des plus grands trafiquants de drogue international avec ses entrées dans les plus grands cartels.

A l’actif d’Imperiale, il n’y a pas que le trafic de drogue ; l’homme est aussi reconnu pour le vol d’œuvres d’art, lui que l’on surnomme "le boss aux Van Gogh" puisqu’il avait subtilisé deux toiles du maître néerlandais (rendues depuis).

Problème : l’îlot est à l’abandon et pourrait disparaitre sous les flots d’ici 10 ans.

Le Boss de la Camorra espère provoquer la clémence de la justice en proposant ce deal pour le moins inattendu. Pas sûr cependant que les magistrats y soient sensibles.