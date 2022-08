Izïa à Rock en Seine : « Être un artiste, c'est se réinventer, donc je ne m'interdis rien ! »

Elle vient de franchir la barre de la trentaine et Izïa est une nouvelle femme. Beaucoup de choses pour elle ces dernières années : un fils qui a désormais 4 ans, le confinement lié au COVID-19, et bien sûr le décès de son père, Jacques Higelin, en 2018. De tout cela en est sorti un cinquième album intitulé, La vitesse. À cette occasion, elle était en concert à Rock en Seine, le 27 août dernier. "Je me suis reconfiné après le confinement..."

Un lieu près de la Seine, entouré d'arbres, le ciel est couvert, l'ambiance électrique… Elle, tout de cuir vêtue et sautant comme une puce, c'est Izïa. Avec ses titres La Vague ou encore Let me alone, elle fait danser Rock en Seine ! Elle a aussi évidemment jouer les chansons de son dernier album, La Vitesse, sorti en juin dernier. Un album très personnel, qu'elle a envie de défendre :

« C'est un album qui parle évidemment du traumatisme de la pandémie, de la disparition de mon père, l'envie de me battre, d'aller plus vite. Le titre 'La Vitesse', c'est aller tout droit, foncer, et ne plus jamais s'arrêter en fait. Je défends tous mes albums, mais celui-là je l'ai vraiment fait pour moi. Je ne me suis posée aucune question. On était dans un dans un cadre très privilégié, pendant 3 semaines, sans jamais sortir, ni voir grand monde... Du coup, on s'est vraiment reconfiné après le confinement. C'était vraiment une expérience particulière ! On était vraiment replié sur nous, on a pu vraiment faire une introspection de malades sur notre travail, c'était génial ! »

Chanteuse, mais aussi actrice

Izïa a déjà de futurs projets, que ce soit en tant que chanteuse mais aussi comme comédienne. Elle ne s'interdit rien, surtout qu'elle a multiplié les collaborations ces dernières années :



« Mon objectif c'est d'être très occupée, avec des films, des collaborations, pourquoi pas monter un super groupe... Récemment, il y a Christophe Willem qui m'a écrit sur Instagram pour me dire qu'il avait adoré mon album. J'étais hyper touchée, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a fait un putain de tube, c'est bien Christophe Willem ! Je ne suis pas du tout snob ou fermée sur quoi que ce soit. Je pense que la sensibilité est universelle, donc là je fais de la pop, j'ai fait du gros rock et peut-être que plus tard je ferai complètement autre chose. Mais je ne me mets aucune limite ! »



Et bien ça tombe bien, puisque Christophe Willem et Izïa partageront la scène du Tour Vibration 2022 le 6 septembre 2022 !

L'interview d'Izïa est à écouter dans son intégralité ici !