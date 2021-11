Alors Daniel Craig fait son ultime apparition dans la peau de James Bond dans Mourir peut attendre (actuellement au cinéma), on ne sait toujours pas qui incarnera le prochain agent secret de la Reine. Depuis plusieurs mois, de nombreux grands noms du cinéma circulent toutefois dans la presse américaine. Parmi lesquels Tom Hardy (Venom), Idris Elba (The Suicide Squad), Tom Holland (Spider-Man), Tom Hiddleston (Thor) , Henry Cavill (Superman), Jamie Dornan (50 Nuances de Grey) ou encore le Français Omar Sy, et même une femme en la personne de Lashana Lynch déjà au casting du dernier 007. Aucune information ne filtre pour le moment...

Mais, aujourd’hui, un nouveau nom s’ajoute à la déjà très longue liste de prétendants pour devenir le nouveau James Bond au cinéma. Dans un entretien accordé au média Esquire, Dwayne Johnson a fait part de sa volonté d’entrer dans l’histoire des films James Bond, comme son grand-père Peter Maivia en 1967 dans On ne vit que deux fois aux côtés de Sean Connery. Une sorte d’hommage pour son aïeul. « J’aimerais suivre ses pas et être le prochain Bond. Je ne veux pas jouer un méchant, comme lui. Je me dois d’être James Bond », a admis l’acteur américain de 49 ans. En attendant une réponse de la production de la saga, on retrouve Dwayne Johnson au casting du film Red Notice sur Netflix.