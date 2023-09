Japan Expo Orléans 2023 : découvrez les premiers invités !

On connait depuis ce jeudi 28 septembre quelques-uns des premiers invités de la Japan Expo Orléans 2023, qui se tiendra les 28 et 29 octobre prochains à Co’Met. Sa voix a forcément bercé votre enfance : Jean-Marc Anthony Kabeya, chanteur mythique des génériques français de Pokémon, sera présent. L’artiste a également interprété les génériques de Yu-Gi-Oh ! GX, Shin-Chan ou encore Dinosaur King.

Parmi les invités, on retrouve également Hiroshi Nagahama, animateur et réalisateur de film d’animation. Au sein du studio Madhouse, il contribue notamment à Yawara !, Les Chroniques de la guerre de Lodoss, The Cockpit, Slipstream. On le retrouve ensuite à la réalisation de Mushi-Shi, Detroit Metal City et Aku no Hana. En 2017, aux côtés de Stan Lee, il travaille sur l’anime The Reflection.

Musique et cosplay aussi au programme

Côté musique, le groupe Tonari no Hanako sera présent. « Fusionnant des sons tels que la pop, le jazz et la dance, le groupe propose un nouveau son à sensation basse température qui vous permet de vous immerger dans une atmosphère unique, langoureuse et flottante », indique l’organisation. « Lors de leurs performances live, musique et images sont combinées afin de créer un monde coloré qui fait appel à la fois aux sens autant auditifs que visuels. »