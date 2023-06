Japan Tours Festival 2023 : que vous réserve cette édition ?

25 000 visiteurs, 400 animations, 260 exposants et 170 invités ; voici en quelques chiffres le Japan Tours Festival ; plus gros rassemblement autour de la culture japonaise en Centre-Val de Loire. Cette année encore, l’accent sera mis sur la tradition japonaise, avec notamment la présence de l’Office du tourisme de Tokyo.

Mais cette année, les organisateurs ont décidé de mettre l’accent également sur la sphère Internet. « On a un festival qui parle des communautés, nous explique Alexandre Sztargott, programmateur du festival. Et c’est surtout sur les réseaux sociaux que se partagent les passions. Donc on a un public qui est très porté sur les réseaux sociaux ». Des nouveautés sont donc à prévoir pour cette nouvelle édition, avec « un espace « streamlab », qui est un plateau de streaming, avec des émissions qui seront filmées et retransmises en direct pendant tout le week-end ». Ces émissions seront retransmises sur la plateforme Twitch.

Un grand concours de web-fictions sera également organisé tout le week-end, dans la zone dédiée aux web-séries et créateurs de contenus.

Séances de dédicaces, concours de cosplay, conférences et ateliers sont également au programme du Japan Tours Festival. Les invités sont cette année encore très nombreux. On notera notamment la présence de l’artiste Ilya Kuvshinov, pour qui le festival a réservé une exposition.

Tout le programme et les invités sont à retrouver sur le site du Japan Tours Festival.