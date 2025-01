« Je me suis retrouvé à 30.000€ » : ils sont accros à la livraison de repas à domicile

Burger, pizza, sushis… Ces dernières années, les plateformes de livraison de repas à domicile se sont ancrées dans notre quotidien. Même si le secteur connaît un léger creux depuis 2023, il pourrait peser plus de 9 milliards d’euros en 2026. Les plateformes Uber Eats et Deliveroo prospèrent en grande partie grâce à leurs plus fidèles consommateurs, ceux qui commandent très souvent ! Selon les chiffres 2023 de Food Service Vision, 4 clients sur 10 commandent toutes les semaines.

Cette habitude peut avoir des conséquences, notamment sur les dépenses. Vous l’avez sûrement remarqué en finalisant votre panier, les plateformes prennent une marge. Sans compter les frais de service et les éventuels abonnements. Au final, attendre votre commande sur votre canapé vous coûte donc plus cher qu’en mangeant sur place. En moyenne, les français dépenseraient chaque mois 83 euros (source Harris Interactive /Observatoire Cetelem - mai 2023) sur ces plateformes.

Cyprien, lui, a longtemps été dans un rapport d’addiction avec Uber Eats et Deliveroo. C’est en faisant le calcul des dépenses qu’il a eu un déclic. Depuis 2017, il estime avoir laissé entre 30.000 et 35.000 euros dans les commandes de repas à domicile via ces applications. Cyprien et une autre accro anonyme témoignent dans cette enquête.