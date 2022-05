"Je suis amoureuse d'un lustre" : elle se considère en couple avec un objet (vidéo)

Amanda, une femme originaire de Leeds, en Angleterre, ressent plus d’attirance pour les objets que pour les personnes. La britannique est "objectum-sexuelle" depuis son adolescence. "J'étais amoureuse d'une batterie quand j'avais 14 ans. Ensuite, des années plus tard, je suis tombée amoureuse du drapeau américain et de la statue de la Liberté".

"Je suis tout de suite tombée amoureuse"



Désormais c’est sur Lumière, son lustre, qu’elle a jeté son dévolu. "Il est amusant et beau. Il a 100 ans. Il est symétrique", explique-t-elle pour décrire celui qu’elle aime. "Je l'ai trouvé sur eBay, il était en Allemagne. Je suis tout de suite tombée amoureuse de son énergie et de ses ondes positives", continue-t-elle avant de se confier sur les incompréhensions de son entourage. "C’est difficile, car personne ne me comprend", affirme Amanda.