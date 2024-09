Le Tour Vibration clôture son édition 2024 au Mans devant 45 000 personnes, un record !

"Le Mans ça va ? Vous êtes un public de ouf !". Kiona , la jeune Tourangelle de 18 ans découverte dans The Voice, a vécu un rêve éveillé en ayant l’opportunité de chanter cette année sur la scène du Tour Vibration. Comme d’habitude sa voix n’a pas laissé indifférent les nombreux spectateurs. Elle a même réussi à illuminer le parking des Quinconces grâce à tous les flashs des téléphones levés en l’air ! Les spectateurs découvrent ensuite Curtis Laoban , jeune rappeur et protégé de Keen’V.

Il est 20h. Sur scène, 13 artistes vont se succéder au fil de la soirée et enchaîner les titres qui nous rassemblent tous les jours sur notre antenne. Comme d’habitude, Yaniss se charge du warm up ! Avec ses platines, le DJ de 31 ans met la foule dans l’ambiance avec un medley de près d’une demi-heure.

Avec 30 000 personnes présentes en 2022, 10 000 de plus l’an dernier, la fin du Tour Vibration au Mans sonne toujours comme un point d’orgue à ne pas manquer. Et ça s’est encore confirmé hier soir ! Devant 45 000 personnes, un nouveau record, la fête a battu son plein sur le parking des Quinconces, le lieu de prédilection pour vibrer chaque année avec Vibration. Alors que la pluie s’est invitée dans notre quotidien ces derniers jours, c’est sous un ciel dégagé que s’est déroulée cette ultime soirée de concerts. De quoi réunir tous les éléments pour finir en beauté la tournée débutée le 5 septembre à Saint-Cyr-en-Val (Loiret).

D’une artiste à une autre, Eloïz prend le relais. Jamais sans son chapeau et sa guitare, celle qui a grandi dans la région lilloise met la foule dans l’ambiance folk avec ses chansons entrainantes et solaires dont "Hey Bro", le titre qui l’a propulsé sur le devant de la scène au printemps 2023. Les spectateurs ont pu aussi profiter de sa récente reprise de "This is the life" d’Amy Macdonald ! Et c’est pas fini. Ridsa fait son apparition sur scène pour chanter en duo "Comment tu vas" avant de prendre la suite. Après des sonorités pop et folk, place à un mood plus caliente ! Sa troisième prestation sur la scène du Tour Vibration se termine à nouveau sous les acclamations de la foule.

L’engouement des 45 000 spectateurs ne fait que monter en flèche. Et ça passe par la présence d’un des chouchous du public : Keen’V ! Difficile de l’entendre tellement ses chansons "Tahiti", "Ne pars pas", "Outété" et "Dis-toi que c’est la vie" sont reprises par la foule. "J’ai adoré, c’était génial de le voir en vrai !", glisse Patricia. Elle et ses amies ont fait la route exprès depuis Sablé-sur-Sarthe pour ne pas manquer son passage sur scène !

Joseph Kamel fait son apparition devant les milliers de spectateurs. Le jeune homme de 28 ans, qui fait partie des sensations françaises du moment, a notamment interprété "Beau" et son dernier titre "Ton regard", extrait de son premier album "Miroirs".