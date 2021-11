Jean Castex en déplacement dans l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher et samedi 20 novembre

Déplacement ministériel en Centre-Val de Loire, ce samedi 20 novembre. Le Premier ministre Jean Castex est tout d’abord attendu en début de matinée à Blois. A 9h, le chef du gouvernement inaugurera à la bibliothèque Abbé-Grégoire l’exposition « Arts de l’islam, un passé pour un présent ». Cette dernière « a pour ambition de donner à voir au public la diversité culturelle et confessionnelle du monde islamique depuis 13 siècles », explique un communiqué de Matignon. Jean Castex sera accompagné à Blois des ministres Jean-Michel Blanquer, en charge de l’Education nationale, Roselyne Bachelot, de la Culture, et Marc Fesneau, de la Participation citoyenne (et par ailleurs originaire du Loir-et-Cher).

En Indre-et-Loire pour parler tourisme

Le Premier ministre est ensuite attendu dans le département voisin, l’Indre-et-Loire, pour présenter le plan Destination France, qui « a pour ambition de fixer à 10 ans une trajectoire de rebond du secteur touristique, particulièrement affecté par la crise sanitaire ». Jean Castex se rendra ainsi en milieu de matinée à Rochecorbon, où sera dévoilé le projet de tourisme durable de Loire, avant une sortie en bateau. A la mi-journée, il se rendra au château du Clos-Lucé, à Amboise, qu’il visitera. Jean Castex prendra alors la parole, avant une rencontre avec les acteurs de l’œnotourisme. Il sera cette fois accompagné d’Alain Griset, ministre délégué aux Petites et moyennes entreprises, et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat au Tourisme.