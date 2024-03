La série Zorro va faire son grand retour sur le petit écran . Pour l'occasion, les réalisateurs Jean Baptiste Saurel et Emilie Noblet, ont réuni un casting cinq étoiles. À commencer par le héros. OSS 117 devient un vrai super-héros ! Jean Dujardin incarnera Don Diego Dela Vega allias Zorro . André Dussollier sera le père du justicier, Audrey Dana sous les traits de Gabriella, Grégory Gadebois en sergent Garcia, Salvatore Ficarra dans la peau de Bernardo et Eric Elmosnino en méchant, Don Emmanuel.

Zorro devient maire de Los Angeles

La production vient de dévoiler le synopsis de la série, qui voit le personnage principal plus que jamais engagé pour sa ville.

"En 1821, Don Diego de la Vega devient maire de sa bien-aimée ville de Los Angeles qu’il compte bien faire prospérer. Cependant, la municipalité est confrontée à des problèmes financiers du fait de l'avidité d'un homme d'affaires local, Don Emmanuel, face auquel les pouvoirs du maire s’avèrent insuffisants pour combattre l’injustice. Diego n'a pas fait appel à son double Zorro depuis 20 ans. Mais au nom de l’intérêt général, il n'a plus d'autre choix que de ressortir son masque et son épée. Très vite, Diego va rencontrer des difficultés à concilier sa double identité de Zorro et de maire, ce qui met à rude épreuve son mariage avec Gabriella, qui ignore son secret. Diego pourra-t-il sauver son mariage et sa santé mentale au milieu du chaos ?"

La série Zorro avec Jean Dujardin bientôt sur Paramount+ et France Télévisions