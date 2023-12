Jean-Jacques Goldman a écrit une nouvelle chanson pour ...

C'est un beau cadeau qu'a offert Jean-Jacques Goldman à un artiste, non seulement il crée la surprise avec ce nouveau texte mais surtout à qui il l'a offert.

Il faut dire que le personnage préféré des français, à 12 reprises, se fait extrêmement discret depuis qu'il a arrêté sa carrière en 2004. Près de 20 ans après il revient là où on ne l'attendait pas.

Alors oui, il n'a pas complètement disparu puisqu'il a quand même été engagé auprès d'oeuvres humanitaires ou caricatives, notamment les Restos du Coeur, via les Enfoirés dont il est l'un des fondateurs. Il a parrainé la troupe pendant six ans et il en a fait parti pendant 6 ans, jusqu'en 2016.

Alors oui, le retouver en studio, même pour quelqu'un d'autre ça reste un événement.

Celui qui a vendu la mèche c'est celui qui a reçu ce beau présent à quelques jours de Noël, c'est Gautier Capuçon !

Le violoncelliste a été pris en photo en pleine session d'enregistrement aux côtés de Jean-Jacques Goldman par Nikos Aliagas lui-même. Des clichés à retrouver ICI.

Sur les réseaux sociaux Gautier Capuçon a précisé : "'Pense à nous', la nouvelle chanson inédite de Jean-Jacques Goldman, une chanson qui rassemble et pleine de joie". Il s'agit d'un titre pour son nouvel album baptisé Destination Paris, avec les enfants de l'association Orchestre à l'école et de la Maîtrise de Radio France de Bondy et Paris.