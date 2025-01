Jean-Marie Le Pen, homme politique d’extrême droite, est décédé

Député à 27 ans

Après des études de droit, Jean-Marie Le Pen s’engage dans l’armée et sert en Indochine durant les années 1950. A son retour en France, il s’engage politiquement au sein de l’Union de défense des commerçants et artisans, un mouvement poujadiste qui lui permet d’être élu député à seulement 27 ans en 1956, mais dont il est exclu l’année suivante. A la même époque, il s’engage de nouveau dans l’armée et prend part à la guerre d’Algérie. Plusieurs travaux d’historiens et de journalistes établiront qu’il a participé à des actes de tortures au cours du conflit. Battu en 1962 aux législatives, il est directeur de campagne de l’avocat d’extrême droite Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui se présente à la présidentielle de 1965 (5,2% des voix).

Il fonde le FN avec d’anciens Waffen-SS

Jean-Marie Le Pen fonde avec les anciens Waffen-SS Pierre Bousquet et Léon Gaultier le Front National en 1972. Il s’agit alors de constituer une vitrine électorale pour le mouvement d’extrême-droite Ordre nouveau. Le Pen se présente dès 1974 à l’élection présidentielle, mais ne recueille que 0,75% des voix. Le parti met quelques années à réaliser des scores significatifs aux différents scrutins locaux et nationaux, et entre en force à l’Assemblée nationale en 1986, avec 35 députés, grâce à l’introduction de la proportionnelle. Jean-Marie Le Pen se présente de nouveau à la présidentielle en 1988, et obtient 14% des voix. Candidat également en 1995, il réalise un score similaire. Les années suivantes sont marquées par une scission au sein du FN, qui fragilise le parti mais n’empêche pas Jean-Marie Le Pen d’accéder au second tour de la présidentielle de 2002. A l’origine anti-communiste, libéral, atlantiste et européiste, le FN de Jean-Marie Le Pen adopte après la chute du mur de Berlin en 1989 et au fil de la construction européenne une position désormais antimondialiste et anti-européenne. L’islam et l’immigration prennent également une part de plus en plus importante dans son programme.

Stratégie de provocation

Au cours des années 1980 et 1990, Jean-Marie Le Pen développe également une stratégie médiatique de provocation, avec régulièrement des propos antisémites ou racistes. Il affirme notamment que les chambres à gaz ne sont « qu’un détail de l’histoire de la Seconde guerre mondiale ». Jean-Marie Le Pen sera condamné à plusieurs reprises par la justice pour apologie de crime de guerre, contestation de crime contre l’humanité, injures publiques ou provocation à la haine raciale. Récemment, il était encore jugé pour une affaire de détournement de fonds publics du Parlement européen. Sa fille, Marine Le Pen, lui succède à la tête du Front National en 2011, et rompt avec les provocations de son père en mettant en place une stratégie de dédiabolisation du parti, qui prendra le nom de Rassemblement national en 2018. Après avoir remis en cause cette stratégie et réitéré ses propos sur les chambres à gaz, Jean-Marie Le Pen est exclu du parti en 2015 mais reste président d’honneur jusqu’en 2018. Son dernier mandat, celui de député européen, une fonction qu’il occupe de 1984 à 2003 puis à partir de 2004, prend fin en 2019.