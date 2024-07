Jean-Pierre Descombes, la cause de sa mort dévoilée par son fils

L’animateur a présenté l’émission très populaire Les Jeux de 20 heures sur FR3 de 1976 à 1987, avec son célèbre Ni Oui ni Non ! Jeu qu'il s'amusait encore à tester sur les invités de Cyril Hanouna dans La Grosse Rigolade ces dernières années sur C8. Jean-Pierre Descombes avait même enregistré une chanson "Super 20 Heures" en 1984.

Jean-Pierre Foucault a été l'un des premiers à lui rendre hommage en saluant son professionnalisme. Les deux hommes se connaissaient depuis longtemps. Jean-Pierre Descombes a été chauffeur de salle de "Sacrée Soirée" sur TF1 et la voix Off de l'émission. Plus tard il sera celle du Juste Prix.

L'animateur avait annoncé sa maladie à la télévision en 2010, dans l'émission d'Evelyne Thomas sur Non-Stop People, en déclarant qu'il faisait tout pour la cacher depuis 10 ans, "mais malheureusement ce Parkinson, il est costaud. J'ai beau me battre face à lui, parfois c'est lui qui gagne" avait-il déclaré.

Jean-Pierre Descombes laisse derrière lui sa femme Colette, qui l'a soutenu sans relache jusqu'au bout. Ils étaient mariés depuis plus de quarante ans. L'animateur avait trois enfants Julien, Romain et Jennifer ainsi que ses petits-enfants.

"Ni Oui Ni Non au Paradis" (Jean-Pierre Foucault)