Jérémy Frérot sort son 3ème album

Trois ans. Cela faisait trois ans que l’on attendait ça avec impatience : un nouvel album de Jérémy Frérot. Après Meilleur vie en 2021 voilà Gamin des sables homonyme de son restaurant à Arcachon. Son troisième album solo est sorti ce vendredi 13 septembre. De quoi peut être lui porter chance. Ce projet comporte 14 titres. Parmi eux, « Adieu » sorti en mai et déjà single d’or. On retrouve aussi deux collaborations : « C’est comme ça » avec Claudio Capéo et « Le goût du risque » avec Kemmler.

Le chanteur sera d’ailleurs en tournée dans toute la France à partir de janvier prochain. Il commencera par la salle du Miroir à Gujan-Mestras.