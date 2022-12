Jeu de société : construisez le château de Guédelon !

. .

Il peut se jouer de 1 à 4 joueurs, et dès l’âge de 7 ans. Xavier Faure est l’auteur du jeu, et Jean-Benoît Héron l’illustrateur ; deux personnes qui connaissent bien le château de Guédelon. “C’est l’auteur qui aime Guédelon, qui a été compagnon à Guédelon, qui a décidé de faire le jeu, nous explique Olivier Chanry. Je voulais que ce soit le jeu officiel et à ce titre je voulais qu’il soit dans la charte graphique de Guédelon (...) l’illustration de la couverture de la boite et du plateau est réalisée par l’illustrateur officiel de Guédelon”.