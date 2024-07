Jeux Olympiques : ces épreuves insolites qui n'existent plus

Course de ballons aux JO de Paris 1900

Tandis que les Jeux Olympiques de Paris 2024 démarre le 26 juillet prochain, il est toujours intéressant (et même surprenant) de regarder comment les épreuves ont évolué. En 1896 a lieu la création des JO modernes à Athènes. Quatre ans plus tard en 1900, l’événement débarque pour la première fois à Paris. Mais à l’époque justement, ce n’est pas vraiment les mêmes épreuves qu’aujourd’hui.

Par exemple, il y a des compétitons de tirs, mais pas n’importe lesquelles. Il y a notamment du tir au canon, et même du tir aux pigeons. Une épreuve remportée par un Belge au bois de Boulogne.

Plus poétique, on se souvient aussi d’un concours de ballons. Cette fois c’est un Français qui gagne en faisant pas moins de 2000 kilomètres en 35 heures, entre Paris et l’actuelle Ukraine.

On peut aussi parler de concours de sauvetage sous l’eau, une course à l’âne, un tournoi de pêche à la ligne ou encore une épreuve de lancer de pierres.

Il y avait, au total, 477 épreuves différentes et parmi elles, 95 seulement se sont vues attribuer le label olympique par le Comité international.