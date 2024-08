Jeux paralympiques : les moments marquants de la cérémonie d’ouverture

Ainsi démarrent les Jeux paralympiques de Paris 2024 ! Au terme d’une cérémonie d’ouverture placée sous le signe de l’audace et de l’innovation. Sur les Champs-Élysées, près de 4400 para-athlètes, dont environ 230 de la délégation française, ont défilé ce mercredi 28 août. Pour l’occasion, 15 000 places gratuites étaient accessibles sur la plus belle avenue du monde, devant un spectacle ayant un seul objectif : faire comprendre au monde entier que qui que ce soit peut s’intégrer dans un collectif, et plus largement dans la société.

20h00. Entrée en scène de Chilly Gonzales, pianiste montréalais, notamment connu pour avoir remporté un Grammy Award, suite à sa participation à l’album Random Access Memories des Daft Punk. Le pianiste accompagnait des artistes valides et d’autres porteurs de handicap, pour un premier show sur la place de la Concorde.

20h10. Est ensuite arrivée Christine and The Queens, malgré des problèmes techniques heureusement vite résolus. Avec notamment une reprise largement modernisée de Je ne regrette rien, d’Édith Piaf. Avant le survol de la patrouille de France, au-dessus des Champs-Élysées, de l’Arc de Triomphe, et de la place de la Concorde, sous les yeux de la Tour Eiffel.

20h20. Les différentes délégations de para-athlètes peuvent entamer leur parade, traversant un couloir de bénévoles qui se déhanchent (ils sont 45 000 à travailler sur les Jeux paralympiques de Paris), au son de Myd, DJ et producteur français, connu pour ses compositions joyeuses !

21h55. La délégation française entre en scène ! Ils sont environ 230 para-athlètes à être disponibles ce soir pour parader sur la place de la Concorde, emmenés par les porte-drapeaux Nantenin Keïta et Alexis Hanquinquant. L’autre partie de la délégation est contrainte de se reposer ce soir pour cause d’épreuve ce jeudi ! On les pardonne.

22h06. Une information que beaucoup attendaient : oui, la playlist des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sera bel et bien publiée. « Ça arrive », indique l’un des commentateurs.

22h11. La seconde partie de la « soirée paradoxale » démarre. On retrouve les artistes valides et porteurs de handicap présents avant la parade des para-athlètes, sur un air de piano et de violoncelle. Dévoilant ensuite Lucky Love, un chanteur né sans bras gauche, qui dévoile petit à petit sa particularité sur la scène, place de la Concorde.

22h37. Le Président de la République, Emmanuel Macron, proclame les Jeux paralympiques de Paris 2024 ouverts, après les discours de Tony Estanguet, président du Comité d’Organisation des Jeux olympiques et paralympiques, et d’Andrew Parsons, président du Comité International paralympique.

23h00. Le spectacle, intitulé « Sportographie » et mettant en avant les para-athlètes et les sports, prend fin, laissant place à une performance de Luan Pommier, vocaliste guadeloupéenne. Dans le même temps, le drapeau paralympique est hissé sur la place de la Concorde.

23h08. Sébastien Tellier entonne sa Ritournelle, quelques minutes avant l’arrivée, en petite foulée, du nageur Florent Manaudou, médaillé de bronze lors des Jeux olympiques de Paris. Dans ses mains : la flamme paralympique. Michaël Jeremiasz, médaillé olympique de tennis fauteuil, prend ensuite le relai, sous les airs du Boléro, de Maurice Ravel. Michaël Jeremiasz transmet ensuite le flambeau à la para-escrimeuse italienne Bebe Vio.

23h21. L’Américaine Oksana Masters, para-rameuse, récupère la flamme paralympique, avant de la remettre à Markus Rehm, qui sévit en saut en longueur.

23h25. Markus Rehm quitte la place de la Concorde, pour prendre la direction du Jardin des Tuileries, où l’on aperçoit la fameuse vasque. Assia El Hannouni reprend le flambeau, et poursuit le chemin de la flamme en direction de la vasque olympique.

23h30. Christian Lachaud, 10 fois médaillé d’or en escrime, athlète français le plus titré, s’empare à son tour de la flamme paralympique, avant de retrouver Béatrice Hess, 26 fois médaillée. Les deux porte-drapeaux de la délégation française prennent le relai et se dirigent vers la vasque, où les attendent Elodie Lorandi, Charles-Antoine Kouakou, et Fabien Lamirault. Tous les cinq allument finalement la vasque, au coeur de Paris.

23h35. Christine and The Queens revient sur la place de la Concorde, avec une reprise de Born To Be Alive, de Patrick Hernandez.

23h40. Je t’aime… moi non plus… C’est sur cette chanson de Serge Gainsbourg que la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques s’achève.