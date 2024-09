Jeux paralympiques : les temps forts de la cérémonie de clôture

Une soirée sous le signe de la French Touch ! C’est ce qu’ont décidé de proposer les organisateurs des Jeux paralympiques pour cette cérémonie de clôture. Comme pour les Olympiques, elle se tient au sein du Stade de France, pour faire la part belle aux para-athlètes, forcément mis en avant ce dimanche soir. Cette fois-ci, les porte-drapeau de la délégation française sont les para-athlètes Aurélie Aubert et Tanguy de La Forest. Les porte-drapeaux seront par ailleurs les seuls à parader ce soir.

20h30 - La chanteuse Santa ouvre le bal devant un Stade de France archi-complet avec sa reprise de Vivre pour le meilleur, de Johnny Hallyday. Dans le même temps, la vasque olympique s’embrase pour la dernière fois. La météo capricieuse nous empêche malheureusement de la voir s’envoler.

20h40 - Le président de la République, Emmanuel Macron, et le président du comité international olympique, Andrew Parsons se présentent. Avant la Marseillaise, uniquement interprétée à la trompette.

20h42 - Les 169 délégations, représentées par leurs porte-drapeaux, défilent dans le Stade de France. Dans l’ordre alphabétique, comme le veut la coutume. La Garde républicaine ouvre le pas.

20h45 - Les para-athlètes défilent, avec en bande-son : Joe Dassin, Charles Aznavour, Gloria Gaynor, Dalida et Desireless.

21h06 - Arrivée sur scène de Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux olympique et paralympiques de Paris 2024, et d’Andrew Parsons.

21h30 - DJ Cut Killer entame ce qui s’annonce comme un très long et intense set ! Devant lui, des danseurs porteurs de handicap performent. Avant que ne retentisse l’hymne des Jeux paralympiques.

21h40 - Le drapeau des Jeux paralympiques passe des mains de la maire de Paris, Anne Hidalgo, à la maire de Los Angeles, Karen Bass.

21h44 - Après l’hymne des États-Unis, le prochain pays hôte des Jeux paralympiques propose un clip de présentation, sur fond de The Mamas and the Papas, California Dreamin’. Le pianiste, Matthew Whitacker, et le chanteur et batteur Anderson Paak. prennent ensuite le relai pour une performance depuis un skate park.

21h50 - Le célèbre couple Amadou et Mariam, tous deux aveugles, enchaînent avec une performance, au pied de la vasque. Ils reprennent Je suis venu te dire que je m’en vais, de Serge Gainsbourg.

21h57 - Les para-athlètes éteignent la flamme olympique et les lumières s’éteignent au Jardin des Tuileries.

22h00 - Paris est une fête ! Jean-Michel Jarre démarre le set des 24 DJ’s programmés ce soir.

22h08 - Breakbot & Irfane prennent le relai, avec le titre Baby, I’m Yours. À partir de maintenant, les DJ’s n’ont que deux minutes pour proposer leur set.

22h10 - Au tour de Nathalie Duchene d’entrer en scène. Suivie d’Alan Braxe, avec le titre Intro. Puis de DJ Falcon, avec Step by Step. Le DJ Étienne de Crécy arrive ensuite.

22h15 - Cassius prend le relai, avec Cassius 1999. Avant de laisser place à… Kavinsky, déjà présent lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques. Le DJ français interprète son mythique Roadgame.

22h20 - Pedro Winter, alias Busy P, entre en scène avec plusieurs tubes absolus de la French Touch. Le DJ a récemment été nommé Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres. Il est accompagné de Boston Run. Tatyana Jane prend le relai des deux DJ’s.

22h25 - Place maintenant à Kiddy Smile, puis à Greg, DJ émergent à suivre selon le prestigieux DJ MAG. Alors que voilà une autre productrice émergente, avec la française Chloé Caillet.

22h30 - Elle laisse place à Agoria, avec le titre Scala. Avant l’arrivée d’Irène Dresel. Puis de Chloe, avec le titre Mars 500. La productrice Kittin enchaîne.

22h40 - Arrive ensuite Anetha, avec Whistleblower ! Avant de laisser la place au duo Polo & Pan. The Avener enchaîne avec Be Mine !

22h45 - Kungs est là avec un mini best of de sa (très riche) discographie !

22h50 - Le patron Jean-Michel Jarre revient pour clore un enchaînement de 24 DJ’s ! Aux côtés d’un certain… Martin Solveig ! Qui propose un mini mix de ses plus grands tubes (et il y en a…).

23h00 - Il en fallait bien un pour les jouer… Martin Solveig lance le légendaire One More Time des Daft Punk. C’est ainsi que se terminent ces Jeux paralympiques de Paris 2024. Et avec eux, un formidable été olympique, sorte de parenthèse enchantée.