Châteauroux en fête ! Alors que la ville a été choisie pour accueillir les épreuves de tir sportif et de para tir sportif, de nombreuses animations sont prévues en parallèle pour fêter le début des Jeux olympiques 2024.

Grâce à un dispositif de bus itinérant, 9 communes de l'agglomération castelroussine (Châteauroux, Saint-Maur, Diors, Montierchaume, Ardentes, Étrechet, Arthon, Le Poinçonnet et Déols) deviennent des lieux de fête et de partage, un terrain de jeu et de rencontres à ciel ouvert cet été.

Du lundi 29 juillet au dimanche 11 août 2024, les épreuves olympiques seront diffusées gratuitement dès 14 h jusqu’à 21 h.

Le programme complet et gratuit

Lundi 29/07, place de la République à Châteauroux : activités sportives diverses, et concert d’Oshun.

place de la République à Châteauroux : activités sportives diverses, et concert d’Oshun. Mardi 30/07, rue des Ponts à Saint-Maur : tir laser et concert d’Hallali.

rue des Ponts à Saint-Maur : tir laser et concert d’Hallali. Mercredi 31/07, rue des Acacias à Diors : tir laser, athlétisme, football, tennis, concert d’Olkan et la Vipère rouge. Et aussi, Woodstock expérience à 19 h, place de la République à Châteauroux.

rue des Acacias à Diors : tir laser, athlétisme, football, tennis, concert d’Olkan et la Vipère rouge. Et aussi, Woodstock expérience à 19 h, place de la République à Châteauroux. Jeudi 1/08, mail François-Mitterrand à Montierchaume : renforcement musculaire, handball, tir laser, football, tennis et concert de Valentine Lambert.

mail François-Mitterrand à Montierchaume : renforcement musculaire, handball, tir laser, football, tennis et concert de Valentine Lambert. Vendredi 2/08, diffusion d’Astérix aux Jeux olympiques à 21 h, parc de Belle-Isle à Châteauroux.

diffusion d’Astérix aux Jeux olympiques à 21 h, parc de Belle-Isle à Châteauroux. Samedi 3/08, rue Pasteur à Ardentes : badminton, handball, football, athlétisme, renforcement muscule et concert d’O’O. Et déambulation des nageuses sur bitume, au centre-ville de Châteauroux à 17 h.

rue Pasteur à Ardentes : badminton, handball, football, athlétisme, renforcement muscule et concert d’O’O. Et déambulation des nageuses sur bitume, au centre-ville de Châteauroux à 17 h. Dimanche 4/08, place de la République à Châteauroux : activités sportives diverses et concert de Bleu Shinobi.

place de la République à Châteauroux : activités sportives diverses et concert de Bleu Shinobi. Lundi 5/08, complexe sportif, rue de la Gayetterie à Étrechet : basket-ball, athlétisme, renforcement musculaire, tir laser et concert de Thelmaa.

complexe sportif, rue de la Gayetterie à Étrechet : basket-ball, athlétisme, renforcement musculaire, tir laser et concert de Thelmaa. Mardi 6/08, place de la République à Châteauroux : activités sportives diverses et concert de La Ciguë.

place de la République à Châteauroux : activités sportives diverses et concert de La Ciguë. Jeudi 8/08, complexe sportif, chemin du stade à Arthon : tir à l’arc, tennis de table, renforcement musculaire, tir laser, handball et concert de Beyadi.

complexe sportif, chemin du stade à Arthon : tir à l’arc, tennis de table, renforcement musculaire, tir laser, handball et concert de Beyadi. Vendredi 9/08, place de la République de Châteauroux : activités sportives diverses et concert d’Oskar.

place de la République de Châteauroux : activités sportives diverses et concert d’Oskar. Samedi 10/08, parking rue Jean-Bouin au Poinçonnet : tir laser, athlétisme, sports collectifs, badminton et concert de Sun-Gazol.

parking rue Jean-Bouin au Poinçonnet : tir laser, athlétisme, sports collectifs, badminton et concert de Sun-Gazol. Dimanche 11/08, place Carnot à Déols : tennis de table, tir laser, athlétisme, handball, football et concert de Mesparrow.

Circulation

Afin de permettre le bon déroulement du Club 2024 - Célébration tour les 29 juillet, 4, 6 et 9 août, le stationnement (à partir de 8h) et la circulation (à partir de 12h) sont interdits jusqu’à la fin de la manifestation :