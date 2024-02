JO 2024 : les médailles dévoilées

Les médailles distribuées aux athlètes pendant les JO de Paris cet été ont été dévoilées ce matin. Et il n’y aura pas que de l'or, de l'argent et du bronze. Toute comporteront sur leur face un morceau taillé en hexagone fait de fer puddlé utilisé pour la construction de la tour Eiffel. Du fer issu de pièces retirées lors des opérations de rénovation de la Dame de fer notamment. Chaque médaille pèse entre 455 et 529 grammes.

Pour les médailles olympiques, côté pile, on retrouve la déesse de la victoire Niké, le stade panathénaïque, l’Acropole et la tour Eiffel. Pour les médaillés paralympiques, ce sera une vue du dessous la tour.

« Ramener cette médaille, c’est ramener un bout de la France, un bout de notre patrimoine », a dit Martin Fourcade, le président de la commission des athlètes du comité d’organisation et quintuple champion olympique de biathlon.

Les médailles, dessinées par le joailler Chaumet (LVMH), seront fabriquées à l’hôtel de la Monnaie.