JO de Paris 2024 : 400 000 nouveaux billets mis en vente jeudi prochain

Cela peut être une idée de cadeau de Noël au pied du sapin. Plus de 400 000 nouveaux billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024 seront mis en vente à partir du 30 novembre à 10h sur le site tickets.paris2024.org. Certains de ses billets avaient été mis de côté pour des raisons commerciales et d'autres dans l'attente de précisions sur la configuration des sites.

Cette nouvelle vente concernera tous les sports et toutes les sessions, y compris celles qui étaient censées se disputer à guichets fermés. Par exemple, près de 6000 billets seront proposés pour la natation à la Défense Arena, 24 000 pour le tennis à Roland-Garros, 14 000 pour l'équitation au château de Versailles ou encore 25 000 pour le beach-volley à la Tour Eiffel et 30 000 pour l’athlétisme au Stade de France, selon les organisateurs.

70 000 billets à 24 euros

Et bonne nouvelle : fini le système de tirage au sort, place "au premier arrivé premier servi". Du côté des tarifs, le comité d'organisation indique qu’un tiers des billets sera proposé à 50 euros et moins et près des deux tiers à moins de 100 euros. Notez même que 70 000 billets seront vendus à 24 euros.

Il y aura également des places pour les cérémonies : à partir de 90 euros pour la cérémonie d’ouverture olympique sur la Seine et 150 euros pour celle paralympique, place de la Concorde. Retrouvez tous les tarifs en détails ici.

Par ailleurs, d’autres billets seront mis en vente ces prochains mois, mais moins massivement. Il y aura également la possibilité d'acheter des places sur la plateforme de revente qui ouvrira au printemps prochain. Jusqu’à maintenant, près de 7,2 millions de billets ont été vendus sur un total espéré par les organisateurs de 10 millions. Les Jeux olympiques de Paris 2024 se tiendront du 26 juillet au 11 août 2024. Les Jeux paralympiques se tiendront quant à eux du 28 août au 8 septembre.