JO de Paris 2024 : Slimane donnera un concert avant la cérémonie d’ouverture

Un show avant l’heure. Avant le coup d’envoi de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, vendredi 26 juillet, les projecteurs seront braqués sur Slimane. Le chanteur français donnera un concert gratuit place Victor-Hugo à Saint-Denis, révèlent nos confrères du Parisien. Il sera accompagné d’un orchestre symphonique et de quelques invitées surprises.

Ce concert se tiendra en marge du passage de la flamme olympique dans la ville francilienne, qui est d’ailleurs la dernière étape de ce long périple entamé le 8 mai dernier à Marseille. La flamme rejoindra ensuite le jardin des Tuileries à Paris pour la cérémonie d’ouverture. Pour ceux qui ne pourraient pas assister au show, bonne nouvelle ! Il sera retransmis en direct sur France 2, à partir de 16h30. Il devrait durer une trentaine de minutes.

Après avoir terminé à la quatrième place de l'Eurovision cette année, Slimane a sorti un nouveau titre mi-juin intitulé "Résister (What About Peace?)". Aussi, il a annoncé son premier "World Tour" l'an prochain, qui l’emmènera à travers l’Europe comme à Berlin, Londres, Milan ou encore Stockholm. Mais aussi outre-Atlantique, avec plusieurs dates programmées à Québec, Montréal, New York et Miami.