« Qui aurait pu affirmer à mes parents, lorsqu’on leur a dit il y a plusieurs années que leur fils était atteint de la mucoviscidose, que, quelques années plus tard, il allait pouvoir porter la flamme olympique. Je pense qu’ils n’y auraient pas cru. » Alexandre Allain ne cesse de nous surprendre.

"Ce n’est pas parce qu’on est atteint d’une maladie qu’on ne peut pas aller au bout de ses rêves"

Originaire des Pays de la Loire, et habitant à Sablé-sur-Sarthe, ce fan des Jeux Olympiques n’en est pas à son premier exploit sportif, lui qui est donc né avec la mucoviscidose et qui a été greffé des poumons en 2017. « C’est la chance que j’ai eue en 2017 pour pouvoir mener des projets sportifs qui paraissent un peu fous, comme des marathons, l’Halph Iron Man, des trails longue distance. L’objectif est de montrer que ce n’est pas parce qu’on est atteint d’une maladie qu’on ne peut pas aller au bout de ses rêves, et faire du sport, pour se dépasser et avoir une convalescence encore plus facile à la suite d’une grande opération. »

Ce n’est pas lui qui s’est inscrit pour devenir porte-flamme mais la directrice générale de l’association « Nous-mêmes », à laquelle Alexandre est parrain. En étant désigné parmi les milliers d’heureux élus, ce dernier assure que « c’est un beau symbole, et je pouvoir me servir de cette flamme pour véhiculer mes messages autour de l’inclusion des personnes en situation de handicap », une mission qui coïncidence parfaitement avec les valeurs de son association.

Il ne sait pas encore où et quand il va porter la flamme olympique, mais il espère évidemment que ce soit dans ses terres, dans la région Pays de la Loire.