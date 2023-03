JO de Paris 2024 : une entreprise angevine derrière l'habillage des bâtiments du village des athlètes

Il y aura une petite part d’Angers aux Jeux Olympiques 2024 à Paris ! L’entreprise de terres cuites Rairies-Montrieux est chargée de fabriquer les plaquettes en céramique qui viendront habiller l es façades de 7 bâtiments du village des athlètes à Saint-Denis. Une superficie totale de 5400 m 2 recouverte grâce à 500 000 pièces de forme triangle, bombée ou ondulée et colorées en vert, bleu ou rose. « Le but, c’est d’apporter de la forme et de la couleur à ces bâtiments, une valeur esthétique qui sort un peu du commun », détaille Olivier Laval directeur commercial et produit de Rairies-Montrieux.

Un savoir-faire à la fois industriel et artisanal

Actuellement, la quasi-totalité des plaquettes émaillées ont été fabriquées soit plus de 400 000 pièces. Si Rairies-Montrieux a été choisie, c’est grâce à sa capacité à faire du sur-mesure. « On est dans un processus industriel qui est entre la PME artisanale d’une vingtaine-trentaine de personnes, et l’industriel qui est beaucoup plus gros avec des productions plus figées ». Un compromis qui permet à l’entreprise du patrimoine vivant de produire la forme et la couleur sur-mesure.