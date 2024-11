John Krasinski élu homme le plus sexy du monde en 2024 par le magazine People

Il succède à Patrick Dempsey, Chris Evans ou encore Paul Rudd, lauréats ces dernières années : John Krasinski élu homme le plus sexy du monde 2024 par le magazine américain People ! Ce dernier décerne symboliquement ce titre depuis 1985. A l’époque, Mel Gibson avait été sacré. John F. Kennedy Jr, Tom Cruise, Brad Pitt, Georges Clooney et Johnny Depp par deux fois, Denzel Washington, David Beckham ou encore Idris Elba ont également fait la couverture du magazine pour cette même raison.

Jim dans The Office

John Krasinski est notamment connu pour son rôle de Jim Halpert dans la série The Office, et celui de Jack Ryan dans la série éponyme. Récemment, les fans de l’univers Marvel ont pu le voir dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où il incarnait Mr Fantastique. L’acteur de 45 ans n’est toutefois plus un cœur à prendre, puisqu’il est marié à l’actrice Emily Blunt. Cette dernière avait plaisanté en assurant qu’elle tapisserait les murs de leur maison avec la couverture de People si son mari était sacré !