Mais concrètement, à quoi se rapportent tous ces chiffres ? Tout simplement tous les sujets de fraude, qu’elles proviennent des professionnels de santé, des entreprises ou encore des assurés, d’après le directeur général de l’Assurance maladie.

Et parmi les secteurs les plus surveillés, il y a par exemple les centres de santé dentaire ou d’ophtalmologie. Plus de 200 centres ont été contrôlés en 2023, et 21 ont été déconventionnés.

Mais pourquoi une telle augmentation ? Grâce aux 1500 agents dédiés à cette mission, tandis que 300 nouveaux arrivants devraient prendre leur fonction d’ici 2027. Dans trois ans d’ailleurs, l’Assurance maladie table sur 700 millions d’euros de fraude stoppée.

Il faut savoir que des équipes de cyber-enquêteurs sont aussi en train de s’installer un peu partout en France en ce moment, comme à La Rochelle ou Blois, par exemple.

Dotés de compétences de police judiciaire, ces fameux enquêteurs infiltrent notamment des réseaux qui s’échangent sur Internet des combines pour frauder l’Assurance maladie. Des équipes qui seront complètement opérationnelles d’ici le troisième trimestre cette année.