Joué-lès-Tours Automobile : quel van choisir et à quel prix ?

Découvrez Antilope VAN chez Joué-lès-Tours Automobiles, pour des vacances en toute liberté. Découvrez Antilope VAN chez Joué-lès-Tours Automobiles, pour des vacances en toute liberté.

« Nos vans aménagés bretons sont conçus pour vous offrir une expérience de voyage unique et inoubliable ». En commençant à évoquer Antilope VAN, Virginie Théot, responsable des achats pour Renault JTA, nous met déjà l’eau à la bouche. Immédiatement, les images de réveils face à la mer, la montagne ou la forêt viennent en tête.

Pour les familles ou les couples, « laissez-vous tenter par la liberté et le confort de nos modèles Flex 5 et Flex PLUS, et partez à l'aventure avec l'assurance de conduire un véhicule de qualité, conçu avec passion et savoir-faire breton », poursuit Virginie.

Vous voyagez en famille ?

Optez pour le Flex 5 qui vous offre 4 couchages grâce à sa banquette coulissante et son lit supérieur dans le toit relevable. Il est entièrement équipé et doté du chauffage et du chauffe-eau, ce qui permet de profiter du van toute l’année. Le tout très bien isolé : isolation thermique et phonique premium des parois latérales, plancher et passages de roues, des rideaux plissés en tissu doublé, des isolants de pare-brise et de vitres latérales.

Offrez-vous le van le plus complet du marché à partir de 62 450€