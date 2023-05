La coopérative de Verneuil s’est imposée depuis de nombreuses années dans le paysage régional. Âgée d’un peu plus de 110 ans, elle a été créée par un groupe d’éleveurs pour valoriser le lait qu’ils produisaient à la ferme, et de mettre en commun des moyens pour le transformer. « L’idée était d’avoir une collecte locale et valoriser le lait des fermes. Donc aujourd’hui, c’est 127 exploitations ; 27 exploitations caprines, et 99 à 100 exploitations en vaches laitières, pour environ 220 producteurs », précise Denis Raguin, président de la coopérative.

65 millions de litres de lait de vaches et 4 millions de litres de lait de chèvre y sont collectés par an ; une « toute petite laiterie dans le monde du lait », selon Denis Raguin. Petite, mais qui doit elle aussi se battre pour valoriser ses produits. « Nous sommes régulièrement en négociation avec la grande et moyenne surface ou les grossistes pour vendre nos produits. Et particulièrement en ce moment, pour faire face à la hausse des charges sur les exploitations (…) On voit le cours des matières premières, de l’énergie et de la valeur de la main d’œuvre qui augmente. Tous les jours, on doit faire attention à nos marges ».

Portes ouvertes

Cette question d’actualité devrait être abordée par le public à l’occasion de la journée mondiale du lait. La laiterie de Verneuil accueillera les visiteurs le samedi 27 mai. Au programme : visite des ateliers lait UHT et animations. Des ateliers de fabrication du beurre seront notamment proposés aux enfants. Une animation sur le recyclage des déchets sera également proposée au public, car rappelons-le, l’emballage du lait est 100% recyclable !

Des portes-ouvertes sont également proposées dans d’autres laiteries de la région Centre-Val de Loire, à Varennes-sur-Fouzon (le 1er juin).

Inscriptions sur leblogdulait.fr.