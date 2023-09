Journées du Patrimoine 2023 : le programme en Centre-Val de Loire

Pour cette 40ème édition, plus de 17 000 lieux publics et privés ouvriront leurs portes au public, gratuitement. En Centre-Val de Loire, plusieurs lieux habituellement fermés à la visite dite « culturelle » accueilleront exceptionnellement des visiteurs. Exemple avec le crématorium d’Orléans, qui proposera une visite et une conférence, ou encore le Palais de justice de la ville. À Tours, vous pourriez être séduit par la visite des cabines de projection du Cinémas Studio, du poste d’aiguillage de la ville de Bourges ou des préfectures à Orléans, Tours, ou encore Blois.

Des lieux touristiques seront également ouverts gratuitement pour l’occasion comme le musée des arts forains à Artenay, qui proposera notamment une visite commentée « Côté coulisses » et dans la salle de spectacle. Le château royal de Blois, le musée Bertrand à Châteauroux, le château d’Azay-le-rideau, la forteresse de Montbazon, ou le château de Meung-sur-Loire participeront également à cette journée, en accueillant le public gratuitement.

Visites guidées ou libres, ateliers, expositions ou encore conférences font partie des animations prévues sur ce weekend. Selon les lieux, il peut être conseillé de reserver ses places en amont. Tout le programme des Journées Européennes du Patrimoine près de chez vous est à retrouver sur le site du ministère de la culture.