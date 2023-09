Journées Européennes du Patrimoine 2023 : le programme en Pays de la Loire

40e édition des Journées Européennes du Patrimoine ce week-end. Plus de 17.000 lieux publics ou privés seront ouverts au public partout en France, notamment sous le thème, cette année, du patrimoine du sport. L’occasion d’aller visiter des endroits insolites, comme des châteaux, des ambassades, des jardins, ou encore des cinémas.

Quoi de neuf au Mans ?

Au Mans, pour commencer, on prend la direction du Carré Plantagenêt où l’on va fêter 10 ans d’archéologie en faisant un bond dans le temps, en pleine période paléolithique. Les curieux pourront se lancer dimanche de 15h à 17h dans la gravure à l’aide d’outils en silex, comme le faisaient nos ancêtres. Toujours dans ce domaine, on pourra aussi assister dès samedi de 14h à 18h à des démonstrations et découvrir comment les hommes préhistoriques allumaient un feu.

Au Mans toujours, au musée des 24 Heures, sans évoquer les traditionnelles visites guidées de l’établissement, vous pourrez participer à des ateliers mécaniques ou, durant toute la journée du samedi, à une démonstration de slot-racing, autrement dit : une course d’automobiles miniatures sur circuit électrique. On passe des routes aux rails, puisque la SNCF vous invite ce samedi de 10h à 17h sur le site de Pontlieue à passer votre baptême de conduite de locomotive pendant lequel un conducteur vous passera les commandes d’un TER quelques minutes.

Et à Angers ?

On quitte le département de la Sarthe pour prendre le chemin du Maine-et-Loire, à Angers, plus précisément. Un procès fictif pour vos enfants, cela vous tente ? Ça tombe bien parce que le palais de justice d’Angers organise samedi matin des scénettes pour les jeunes de 9 à 13 ans qui devront, habillés d’une robe et devant un public, lire un petit texte dans la salle d’audience et prendre la place de chaque acteur qui compose un procès.

Si vous êtes plutôt nature, vous pourrez partir déambuler dès le vendredi dans les allées du jardin des Beaux-Arts, où tout un tas d’activités sont au programme : cinéma en plein air, concert jazzy, fanfare, atelier mosaïques, escapade à vélo… il y en aura pour tous les goûts !

Pour retrouver l’intégralité des événements près de chez vous, vous pouvez vous rendre sur le site des Journées Européennes du Patrimoine.