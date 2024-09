Journées Européennes du Patrimoine 2024 : le programme à Angers et ses environs

La 41e édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu les 21 et 22 septembre prochains. L’occasion de découvrir ou redécouvrir de nombreux sites du département, dont certains ouvrent leurs portes uniquement ce week-end. Le thème de cette année 2024 ? « Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, et patrimoine maritime ».

Voici quelques idées d’animations à Angers et ses environs. La liste est non-exhaustive. Tout le programme est à retrouver ici.

Angers

Escapade vélos en autonomie les 20, 21 et 22 septembre à 18h30. Gratuit.

Balade sur la Maine le 20 septembre de 19h à 20h30 sur réservation. Gratuit.

Cinéma en plein air dans la verdure du jardin des Beaux-Arts le 20 septembre de 20h30 à 22h30. Gratuit.

Visite guidée du centre technique du tramway le 21 septembre à 10h30, 12h, 15h30 et 17h. Gratuit.

Exposition à l'Université catholique de l'Ouest le 21 septembre à 11h, 16h et 18h. Gratuit.

Découverte de la boule de fort au cercle Notre-Dame les 21 et 22 septembre à 12h30 et 17h30. Gratuit.

Visite libre du Domaine national du château d'Angers les 21 et 22 septembre à 18h30. Gratuit.

Jeu de l’oie au musée des Beaux-Arts le 21 septembre à 17h30. Gratuit.

Visite libre du Muséum des sciences naturelles les 21 et 22 septembre à 18h. Gratuit.

Exposition de voitures anciennes au musée du Génie les 21 et 22 septembre à 19h. Gratuit.

Procès fictif pour enfants au palais de justice le 21 septembre à 11h30 et 15h30. Gratuit.

Visite guidée de la crypte de l'hôtel du département et de la préfecture les 21 et 22 septembre à 17h45. Gratuit.

Atelier modelage à la galerie David d'Angers le 21 septembre de 14h à 18h et le 22 septembre de 14h à 17h30. Gratuit.

Avrillé

Visite guidée du couvent Saint-Joseph le 22 septembre à 15h 15h30, 16h, 16h30, 17h et 17h30. Gratuit.

Ecullé

Visite libre du château du Plessis-Bourré le 21 septembre de 10h à 18h. Adulte : 8 €, enfant : 5 €, gratuit moins de 7 ans.

Les Ponts de Cé

Découverte des sonorités de l'orgue Saint-Aubin les 21 et 22 septembre à 17h. Gratuit.

Loire Authion

Visite libre du château de Briançon le 22 septembre de 14h à 18h. Gratuit.

Saint-Barthélémy-d’Anjou

Visite des bunkers de Pignerolle le 21 septembre de 9h30 à 12h30. Gratuit.

Saint-Jean-de-Linières

Animations et démonstrations à la gare du Petit-Anjou les 21 et 22 septembre à 18h. Adulte : 4 €, enfants 2 €, gratuit moins de 7 ans.