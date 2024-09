Journées Européennes du Patrimoine 2024 : le programme à Auxerre et ses environs

La 41e édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu les 21 et 22 septembre prochains. L’occasion de découvrir ou redécouvrir de nombreux sites du département, dont certains ouvrent leurs portes uniquement ce week-end. Le thème de cette année 2024 ? « Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, et patrimoine maritime ».

Voici quelques idées d’animations à Auxerre et ses environs. La liste est non-exhaustive. Tout le programme est à retrouver ici.

Yonne :

- Château de Piffonds : à l’occasion des européennes du patrimoine, assistez à un mini-concert du quatuor vocal A Bocca Chiusa le samedi soir.

- Vézelay : Les 20, 21 et 22 septembre, la Maison Jules-Roy de Vézelay accueille le festival « Jules-Roy, Rostropovitch, Gainsbourg & nous ». Trois expositions, trois conférences et trois concerts sont organisés durant les trois jours.

- Sens : situé rue Abélard, à quelques pas de la cathédrale Saint-Étienne de Sens, l’hôtel de Vaudricourt est un rare exemple d’hôtel particulier Renaissance entre cour et jardin. Inscrit au titre des Monuments historiques, l’hôtel est une demeure privée que vous pourrez visiter exceptionnellement à l'occasion des Journées européennes du patrimoine.

- Tonnerre : le samedi, profitez d’une visite immersive de l'hôtel-Dieu. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, vous pourrez visiter la grande salle des malades, la sculpture de la mise au tombeau du Christ, le mausolée du marquis de Louvois, le tombeau de Marguerite de Bourgogne, le gnomon et le musée.

- Grotte de Champ Retard - Bourgogne Sensations à Coutarnoux. Cette ancienne carrière de pierre blanche se présente comme un immense préau aux dimensions grandioses. Le dimanche à 19h, l'ensemble Hors-Champ vous donne rendez-vous sous la voûte de la grotte de Champ Retard à Coutarnoux pour son spectacle « Allegro Sportivo », suivi d'une buvette autour du feu.

- Auxerre : Le samedi, la Tour de l'Horloge vous invite à découvrir son histoire et sa restauration. C’est sur inscription car le nombre de places est limité.

- Dans le cadre de son partenariat avec l’abbaye Saint-Germain, le Centre Pompidou propose une exposition autour des imaginaires botaniques dans l’art. Objet de contemplation et d’interrogation, le monde végétal est un formidable producteur de formes et de récits.

- Le samedi, les soignants du Centre hospitalier d'Auxerre partageront avec vous leur quotidien en vous dévoilant les coulisses méconnues du bloc opératoire lors d'une visite guidée.

- Cité des Climats et vins de Bourgogne de Chablis : Rendez-vous pour un week-end exceptionnel : découvrez la cité dédiée à la culture et à l’histoire des vins de Bourgogne grâce à une programmation inédite.