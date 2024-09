Journées européennes du patrimoine 2024 : le programme à Bourges et ses environs

Comme chaque année, l’événement est l’occasion de découvrir le patrimoine dans ses formes les plus diverses : des édifices religieux, des bâtiments administratifs, militaires ou judiciaires, des lieux de commémoration, des sites industriels ou des ateliers d’artisans. Beaucoup de demeures privées ouvrent également leurs portes à cette occasion.

A Bourges, la cathédrale de Bourges, célèbre pour ses vitraux, vous sera bien sûr ouverte. Notez que samedi soir, à la lueur des flambeaux, vous entrerez dans l'univers de ces écrivains qui ont visité et décrit Bourges, de George Sand à Stendhal, en passant par Mérimée ou Henry James.

Ces JEP seront aussi pourquoi pas l’occasion de découvrir le CREPS, le Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive, lieu de préparation aux grandes échéances européennes et mondiales pour de nombreux sportifs. Implanté sur plus de 22 hectares à cinq minutes du centre-ville, il regroupe en un même lieu hébergement, restauration, lieux de pratiques sportives, accompagnement médical, salles de musculation et espace de récupération, espaces de convivialité intérieurs et extérieurs, salles de formation et amphithéâtre.

Pendant ce week-end, vous pourrez aussi visiter l’Hôtel Lallemant qui abrite aujourd'hui un musée est un édifice remarquable de la Renaissance. Construit entre 1497 et 1506, cet édifice présente un décor sculpté italianisant particulièrement précoce. Vous pourrez samedi matin visiter le chantier de restauration.

Autre hôtel à visiter, l’hôtel de Chouy, qui héberge l'actuel archevêché depuis 1937. Une visite commentée exceptionnelle est programmée samedi avec l'aimable autorisation de l’archevêque de Bourges.

Pour les marins, à Vierzon samedi matin, vous pourrez découvrir Le Cher, l’une des dernières embarcations à avoir navigué à sur le Canal de Berry avant le déclassement de celui-ci en 1955. Les amateurs de trains pourront eux déambuler dans le dépôt SNCF. Sur place, vivez ou revivre l'expérience inoubliable d'un baptême de conduite d'un train, dans des conditions réelles, le dimanche.

Non loin de Sancerre, à Neuvy-deux-Clochers, se trouve la Cathédrale de Jean Linard. Artiste, potier, sculpteur, graveur, peintre et bâtisseur, Jean Linard entreprend dans les années 80 la construction de sa Cathédrale.

Il s’inspire des artistes de l’Art Singulier : Gaudi, le Facteur Cheval et Picassiette mais aussi de Picasso. Il fera de son jardin une œuvre qu’il alimentera tout au long de sa vie, peuplé de poteries fantastiques, jusque sur les toits et de personnages de plus de deux mètres de haut en fer et mosaïques, qu’il appellera « les Gardiens du Temple ». Il utilisa plusieurs techniques et matériaux pour réaliser ses œuvres : grès, raku, fer, mosaïque, ciment et objets de récupération.

Le site a été abandonné puis sauvé en 2022 et réouvert au public. Une visite guidée est proposée le samedi après-midi.

A Saint-Amand-Montrond, la forteresse se visitera pendant ce week-end. Bâtie au XIIIe siècle, elle est peu à peu tombée dans l’oubli. Elle a connu un retour en grâce avec les campagnes de fouilles et de restaurations ces dernières décennies. Visites guidées et conférence attendront les visiteurs.

La liste n’est pas exhaustive, le programme complet est à retrouver sur le site du ministère de la Culture.