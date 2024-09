Journées Européennes du Patrimoine 2024 : le programme à Châteauroux et ses environs

Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent ces 21 et 22 septembre pour une 41ème édition. L’occasion de découvrir ou redécouvrir de nombreux sites du département, dont certains ouvrent leurs portes uniquement ce week-end. Pour cette année 2024, le thème retenu est « patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, et patrimoine maritime ».

Voici quelques idées d’animations à Châteauroux et ses environs. La liste est non-exhaustive. Tout le programme est à retrouver sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.

Châteauroux :

-Visites guidées de la préfecture : samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 17h30. Réservation obligatoire.

-Visites guidées du Musée Bertrand : samedi 21 septembre de 14h à 18h.

-Portes ouvertes du Temple de l’Eglise Protestante Unie de France : samedi 21 septembre de 15h à 18h et dimanche 22 septembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. Exposition « A vos marques – Protestantisme et Sport ».

-Visite des archives départementales de l’Indre : samedi 21 septembre à 10h30, 15h et 17h. Sur réservation au 02.54.27.30.42.

Déols :

-Visite guidée de la maison de l’Indre de la mémoire militaire : samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30.

Valençay :

-Trois visites thématiques au château de Valençay (l’architecture de Valençay, Talleyrand au féminin et comment restaurer Valençay) + Nohant festival Chopin hors les murs : samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 20h. Tarifs réduits.

-Visites du Musée de l’Automobile : samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 4 euros l’entrée au lieu de 7 euros.

Levroux :

-Visite de l’atelier parcheminier : samedi 21 et dimanche 22 septembre de 11h à 13h et de 14h à 17h.

Ecueillé :

-Visite commenté de la gare, des installations techniques et de la collection de véhicules historiques : dimanche 22 septembre de 11h à 18h30. Voyage en train historique à vapeur à 14h30 au tarif habituel.

Concremiers :

-Visites libres et guidée du Château de Forges : samedi 21 et dimanche 22 septembre toutes les heures de 10h à 17h. Pique-nique partagé dans la salle du corps de garde dimanche 22 septembre de 11h à 14h.

Azay-le-Ferron :

-Visite guidée animée du château d’Azay-le-Ferron : samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h. 4 à 5 euros l’entrée adulte.

Vicq-sur-Nahon :

-Visite guidée du château de la Moustière : dimanche 22 septembre de 13h30 à 19h. 5 euros l’entrée à partir de 18 ans.