Journées Européennes du Patrimoine 2024 : le programme à Nevers et ses environs

Nevers et le pont de Loire.

La 41e édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu les 21 et 22 septembre prochains. L’occasion de découvrir ou redécouvrir de nombreux sites du département, dont certains ouvrent leurs portes uniquement ce week-end. Le thème de cette année 2024 ? « Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, et patrimoine maritime ».

Voici quelques idées d’animations à Nevers et ses environs. La liste est non-exhaustive. Tout le programme est à retrouver ici.

Nièvre :

- A Nevers : visite de l’Inkub : À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l'ancienne caserne militaire, bâtiment historique réhabilité et aménagé pour accueillir des entreprises innovantes, tournées vers le numérique et l'économie de demain.

- Hôtel de ville : le samedi, vous pourrez profiter d’une visite guidée de l’Hôtel de ville lieu de citoyenneté et bâtiment historique.

- Palais Ducal : le Palais ducal de Nevers vous ouvre ses portes. Réaménagé à la fin des années 1980, l’ancien château des seigneurs de Nevers devenu Palais de Justice au XIXe siècle, témoigne de l’évolution architecturale du Moyen Âge vers la Renaissance.

- À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir les vestiges de l'ancien four de la manufacture de faïence « L'Autruche » à Nevers.

- Archives départementales de la Nièvre : le bâtiment conserve des documents d’archives sans distinction de date ou de support (du parchemin au document numérique), ainsi que des traces d’une activité humaine, qu’elle soit publique ou privée (archives des administrations, associatives ou d’entreprises).

- Château de Meauce : La Fédération française des véhicules d'époque (FFVE) en partenariat avec le château de Meauce, propose une présentation de véhicules d'époque samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14h à 18h.

- Château de Lantilly à Cervon : À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez le vendredi 20 septembre d'une visite intérieure commentée du château de Lantilly et d'une visite extérieure libre du site de Lantilly.

- Musée de la Mine de La Machine : visite du musée de la Mine et le Puits des Glénons lors des Journées européennes du patrimoine, dimanche 22 septembre. Les deux sites seront accessibles librement et gratuitement de 14h à 18h.

- Parc Floral d'Apremont-sur-Allier : Visite libre d'un jardin remarquable où une cascade chantante, des massifs débordants de fleurs aux couleurs éclatantes, des petites maisons parfaitement intégrées, donnent à ce parc son caractère magique.

- Usine d'eau potable de Clamecy : le samedi, vous découvrirez les différentes étapes du traitement de potabilisation des eaux, garantes du respect des normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine.