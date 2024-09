Journées Européennes du Patrimoine 2024 : le programme à Tours et ses environs

Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent ces 21 et 22 septembre pour une 41ème édition. L’occasion de découvrir ou redécouvrir de nombreux sites du département, dont certains ouvrent leurs portes uniquement ce week-end. Pour cette année 2024, le thème retenu est « patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, et patrimoine maritime ».

Voici quelques idées d’animations à Tours et ses environs. La liste est non-exhaustive. Tout le programme est à retrouver sur journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr.

Tours :

-Visites guidées de la préfecture : samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 17h. Sur réservation sur ce site.

-Visites guidées du tribunal judiciaire : samedi 21 septembre à 14h, 14h45, 15h30 et 16h15, sans inscription. Arriver 15 minutes avant.

-Visites commentées de la gare : samedi 21 septembre à 9h15, 10h15, 11h15, 14h, 15h, 16h. Inscriptions sur https://affluences.com/

-Visites commentées du poste d’aiguillage de la gare : samedi 21 septembre à 9h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h. Inscriptions sur https://affluences.com/

-Visites guidées du Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance : samedi 21 septembre à 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30

-Visite des jardins et de l’hôtel particulier de la Banque de France : samedi 21 septembre de 14h30 à 17h30

-Visite libre de la Ville Rabelais : samedi 21 septembre de 10h à 13h et de 14h à 18h.

-Visites guidées de la dernière maison close de Tours, l’Etoile Bleue : samedi 21 septembre de 10h à 18h et dimanche 22 septembre de 10h à 17h

Saint-Pierre-des-Corps :

-Hangar à avion – ex-magasins généraux SNCF : exposition sur l’avancée du chantier de restauration de la locomotive à vapeur Pacific 231E41. Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 19h.

Villandry :

-Visites guidées des jardins du château : samedi 21 septembre de 9h30 à 16h30 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 17h. Sans réservation. Inclus dans le tarif d’entrée.

Rochecorbon :

-Visites guidées des Grandes caves Saint-Roch : samedi 21 et dimanche 22 septembre à 11h, 15h et 17h, sur réservation. Visites libres toute la journée.

Coteaux-sur-Loire :

-Visites guidées du château de Rochecotte : dimanche 22 septembre à 10h30, 11h30, 14h30 et 15h30. Sur réservation au 02.47.96.16.16.

Loches :

-Visites guidées de l’hôtel de ville avec accès au chemin de ronde de la Porte Picois : dimanche 22 septembre de 10h à 12h. 25 personnes maximum.

Chanceaux-près-Loches :

-Visites guidées du chalet de Gonzague Saint-Bris : samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h à 12h30 et de 14h à 19h