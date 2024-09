Journées Européennes du Patrimoine 2024 : le programme au Mans et ses environs

Les Journées Européennes du Patrimoine reviennent ces 21 et 22 septembre pour une 41ème édition. L’occasion de découvrir ou redécouvrir de nombreux sites du département, dont certains ouvrent leurs portes uniquement ce week-end. Pour cette année 2024, le thème retenu est « patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, et patrimoine maritime ».

La liste est non-exhaustive. Les détails sont à retrouver sur le site du ministère de la Culture.

Le Mans

- Site SNCF de Pontlieue, samedi : Saurez-vous relever le défi de procéder au démarrage et aux différents essais d’une locomotive BB7200 ? Vous aurez aussi l’occasion de visiter la cabine d’un TER et de faire le tour de la rocade mancelle.

- Carré plantagenêt, musee d'archeologie et d'histoire, samedi : Une visite acrobatique des lieux avec quatre artistes. Ils explorent leur rapport à l’art et à leur propre discipline, faisant résonner la singularité de chaque geste au milieu des œuvres présentées. Les artistes intègrent les collections muséales et deviennent objets de conservation et de présentation au public.

- Le Plongeoir - Cité du cirque, samedi : Le Plongeoir propose une visite guidée pour vous faire découvrir l’histoire de ses locaux et les coulisses de son quotidien. Avant d’être consacrés au cirque contemporain, les lieux du Plongeoir étaient aquatiques ! De l’ancienne piscine des Sablons au chapiteau permanent, plongez dans 60 ans d’histoire et laissez-vous conter la reconversion des lieux.

- A l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2024, l'Abbaye Royale de l’Épau vous propose de découvrir l'histoire de ce site historique incontournable en Sarthe. Passionnés ou amateurs, venez récuperer et/ou échanger vos graines dans le jardin permacole samedi après-midi.

Ailleurs en Sarthe :

- Villaines-la-Carelle : Situé au cœur de la Forêt de Perseigne, le Belvédère haut de 30 mètres est le point culminant du département de la Sarthe (340m). Après avoir grimpé les 163 marches, un véritable spectacle s'offre à vous ! En effet, c'est un panorama à 360° sur la forêt et ses alentours que vous contemplez. Du haut de la canopée, vous découvrez la plaine d'Alençon, le massif d'Écouves, la Vallée de la Sarthe.

- Dépôt ferroviaire de la Pinelière : Collection de matériel ferroviaire à Voie Etroite allant de 1883 à 1991. Certains véhicules sont classés Monuments Historiques. Une bonne partie du matériel présenté est déjà restaurée.

- Manoir de Nuyet : Visite commentée des extérieurs récemment restaurés et des jardins d'une maison des champs du XVIIIème siècle ayant conservé l'ensemble des bâtiments nobles et agricoles, évoquant un mode de vie et d'organisation sociale typique de cette époque dans le Maine.