Julien Doré papa : le chanteur parle de sa paternité

Comme beaucoup, lorsque j’ai ressenti l’envie d’être mère, je me suis mise à écouter « Bliss ». Ce podcast, créé en 2018 par la journaliste Clémentine Galey. est devenu une institution pour toutes les mamans et futures mamans. À travers plus de 200 portraits, Bliss évoque la parentalité sous toutes ses formes, sans tabou, et souvent, avec beaucoup d’émotions.

Ce sont très souvent des femmes qui prennent la parole, mais aussi parfois des pères, qui ont tout autant à raconter sur cette aventure qu’est la parentalité. Mais pour la première fois, c’est un homme célèbre qui s’est prêté à l’exercice !

« Ça a tout changé »

Julien Doré est devenu papa d’un petit garçon en 2021. Dans ce podcast, le chanteur évoque d’abord son enfance, sa relation avec ses parents, puis la grossesse de sa compagne, puis l’accouchement. Des récits tout en poésie, mais aussi avec beaucoup d’humour parfois.

« Premier confinement, je « choisis » à 22h de faire un malaise vagal (…) hôpital, etc… je suis dans la tente COVID, tout le monde est masqué, surprotégé (…) et je sais que c’est ce moment-là qui a déclenché l’envie d’un enfant. »

L’arrivée de son fils a évidemment tout changé. Surpris d’avoir été aussi à l’aise avec un bébé, Julien Doré évoque néanmoins les premiers doutes, qui ne durent pas certes, mais que l’on peut avoir à l’arrivée d’un enfant, lors de cette fameuse rencontre. « Pourquoi je ne ressens pas follement, tellement, à en crever cet amour-là ? ».

L’amour fou

Très rapidement, Julien Doré a bien évidemment été envahi par le « bliss », cet amour fou que l’on ressent pour son enfant. Et comme tout bon parent, l’inquiétude prend aussi sa place. « Je redoute du moment où son rapport à d’autres enfants va faire que peut-être le papa ou la maman vont devenir un peu plus à distance d’un point de vue affectif (…) Ce moment, que j’ai peur de perdre, c’est où il me voit et où il court de l’endroit où il est, pour me sauter dans les bras en faisant un « papa » avec plein de « a » à la fin ».

Un témoignage plein d’émotions, qui fait écho à son dernier album « Imposteur », dont la sortie est prévue on le rappelle ce vendredi 8 novembre. On y retrouve notamment une reprise de la très célèbre comptine « Ah les crocodiles ! ».