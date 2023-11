Julien Doré passera-t-il la soirée sur TF1 ?

Dès sa première apparition télévisée dans la Nouvelle Star sur M6, Julien Doré a choisi de se démarquer. Sa marque de fabrique : le naturel !

Il ne veut rien faire comme les autres, d'ailleurs il a choisi de vivre dans les Cévennes. Loin du microcosme Parisien.

Quand il fait des reprises il se les approprie. Quand il joue un rôle dans une série, c'est le sien (cf série 10 Pour Cent sur France2).

Ce soir c'est quasiment son rôle qu'il interprète dans la nouvelle série de TF1 : Panda !

Un rôle sur mesure pour lui et surtout, le premier rôle !

Un pari risqué pour l'acteur. Risqué car il est l'un des chanteurs préférés des français, la série va profiter d'un important phénomène de curiosité. C'est à la fois bien et pas bien. Si le public vient en nombre et qu'il est déçu, il ne reviendra pas. La pression est lourde d'autant que les critiques sont déjà nombreuses sur les réseaux sociaux. Julien doré joue gros en prenant le premier rôle d'une série en prime time sur la première chaîne française. Le mélange des genres n'est pas toujours apprécié en France et beaucoup s'y sont cassés les dents.

Récemment Shy'm a connu un bide magistral avec la série Cannes Policie Criminelle.

Ce soir vous verrez Julien Doré dans le rôle d'un policier, Victor Pandaloni alias Panda, qui a tout plaqué pour une vie paisible, en bord de mer, où il tient une paillote. Sans voiture ni portable il passe son temps à siroter du matcha. Contraint de reprendre du service pour aider un voisin accusé de meurtre, il fait équipe avec Lola (Ophélia Kolb).

Un policier sans arme, à cheveux bouclés, ambiance baba cool qui n'hésite pas à se promener les fesses à l'air et une policière beaucoup plus scrupuleuse. On ne peut que penser à un autre duo à succès, celui de HPI avec Audrey Fleurot et Mehdi Nebbou. Enorme succès sur TF1.

On souhaite au moins le même à notre Panda préféré !

Panda : une série en six épisodes de 52 minutes qui se déroule en Camargue dès ce soir à 21h10 sur TF1.