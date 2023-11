Julien Doré repart en "Pestacle" ! Et il s'arrête chez nous !

Alors qu'aucun nouvel album n'a été annoncé pour le moment, Julien Doré a posté une vidéo filmée dans son salon, dans son fauteuil, où on entend la voix de son enfant :

-"Papa ! Refais un pestacle"

-"Tu veux que papa refasse un spectacle ?"

-"Oui"

Et là Julien Doré se remémore ses plus beaux moments sur scène. Il réfléchit et il dit : "ok..." et il se lève. La tournée est lancée !

Ouverture de la billetterie du nouveau "Pestacle" vendredi 10 novembre à midi.

Voici les dates en région Centre-Val de Loire, Pays de la Loire et Bourgogne-Franche-Comté :

7 mars 2025 : Le Mans (Antarès)

8 mars 2025 : Nantes (Zénith)

26 avril 2025 : Angers (Arena)

16 mai 2025 : Orléans (Co'Met)

18 mai 2025 : Châteauroux (Mach 36)

9 octobre 2025 : Dijon (Zénith)

27 novembre 2025 : Tours (Grand Hall)

La tournée comptera 37 dates au total, prévues entre le 1er mars et 4 décembre 2025, en France, Suisse et Belgique.

La dernière, qui s'est terminée il y a moins d'un an, avait attiré 600 000 spectateurs.

On attend avec impatience le 6ème album qui devrait accompagner cette nouvelle série de concerts, une chose est sûre, on vous tiendra au courant sur Vibration !