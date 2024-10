"Juré n°2”, “Sur un fil”, “ Shaun of The Dead” : au cinéma le 30 octobre

Sorti en 2004, Shaun of the Dead est parfaitement dans le thème pour Halloween ! Cette comédie horrifique d’Edgar Wright joue des codes du film de zombie pour mieux nous faire rire, et bien sursauter aussi…

Cette année, le film fête ses 20 ans. L’occasion de retrouver Shaun (Simon Pegg) qui décide, après une nuit arrosée au pub, de reprendre sa vie de loser en main. Manque de chance, c’est aussi le jour où des milliers d’individus reviennent d’entre les morts pour becter du vivant…