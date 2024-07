Kendji Girac : des projets musicaux dans les tuyaux

Selon nos confrères du Parisien et de Paris Match, Kendji Girac dévoilerait dans les prochaines semaines un nouveau single, au mois de septembre plus précisément. Si le nom de ce nouveau morceau et son histoire n’est pas connu, il s’agirait d’un titre annonciateur d’un nouvel album, et peut-être même d’une tournée !

Une belle surprise pour les fans du chanteur, qui attendent probablement son retour avec impatience. Le chanteur avait dévoilé il y a quelques jours une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle il évoquait son mal-être. "Je suis rentré dans une spirale que je ne souhaite à personne. Je me suis perdu. J’ai hâte de revenir pour faire ce que j’aime le plus au monde, chanter avec ma guitare, partager tout cet amour."

Pour rappel, Kendji Girac avait tenté de mettre fin à ses jours le 22 avril dernier, après une dispute avec sa compagne, sous l’emprise d’alcool et de cocaïne. L’enquête avait été classée fin juin, concluant que Kendji Girac s’était volontairement tiré dessus au niveau du thorax.